Количество государственных служащих в недавно созданной Туркестанской области составляет около 80 тыс человек.

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области выполняет огромную работу по объединению государственных служащих, по обеспечению их слаженной работы, а также по поддержанию их репутации среди общества.

Осознавая свою ответственность и миссию, руководство и сотрудники Департамента снова проявили свои лидерские качества и в этот исторический момент — переезд областного центра бывшей ЮКО в Туркестан.

Департамент полностью переехал со своими сотрудниками в современное здание, расположенное в восточной части Туркестана вдоль объездной дороги, и таким образом стал первым переехавшим Департаментом среди всех территориальных органов, переезжающих из Шымкента в Туркестан.

Сообщаем, что вслед за Департаментом в Туркестан переедет филиал Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, а также будет открыт центр тестирования для кандидатов, желающих связать свое будущее с государственной службой.

Пресс — служба