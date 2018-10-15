Видео опубликовал на своей странице Ержан Мукаш.
15.10.2018. Созақ ауданы, Түркістан облысы.
Опубликовано Erzhan Mukash Понедельник, 15 октября 2018 г.
Что такое гололед, первыми узнали жители райцентра Созакского района Шолак корган. Порывистый ветер придает снегопаду импульс и погода середины октября становится больше похожей на декабрьскую метель.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Шымкенте температура воздуха + 11 градусов тепла, к вечеру температура воздуха понизится до +4. Ожидается ливневый дождь и порывистый ветер до 20 метров в секунду.
А вот завтра туркестанцам обещают дождь со снегом в сопровождении сильного ветра и температуру +6 +2 градуса тепла днем. Ночью всего 2 -3 градуса тепла.
Видео опубликовал на своей странице Ержан Мукаш.
15.10.2018. Созақ ауданы, Түркістан облысы.
Опубликовано Erzhan Mukash Понедельник, 15 октября 2018 г.