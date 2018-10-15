В Туркестанской области выпал первый снег.

Что такое гололед, первыми узнали жители райцентра Созакского района Шолак корган. Порывистый ветер придает снегопаду импульс и погода середины октября становится больше похожей на декабрьскую метель.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Шымкенте температура воздуха + 11 градусов тепла, к вечеру температура воздуха понизится до +4. Ожидается ливневый дождь и порывистый ветер до 20 метров в секунду.

А вот завтра туркестанцам обещают дождь со снегом в сопровождении сильного ветра и температуру +6 +2 градуса тепла днем. Ночью всего 2 -3 градуса тепла.

Видео опубликовал на своей странице Ержан Мукаш.