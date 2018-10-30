Сотрудники МПС Департамента полиции Туркестанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер», прошедшего в период с 20 по 24 октября 2018 года.

Данное мероприятие проводилось в целях профилактики и выявления административных правонарушений и преступлений в сфере природоохранного законодательства, а также пресечения фактов браконьерства на территории области.

Всего же за время проведения ОПМ «Браконьер» сотрудники природоохранной полиции выявили 6 экологических преступлений и 99 административных правонарушений.

К примеру, 24 октября в Келесском районе полицейские остановили автомашину местного жителя, занимавшегося незаконной ловлей рыбы возле реки Сырдарья. Стражи порядка изъяли у браконьера рыболовные принадлежности и 15 кг незаконно выловленной рыбы. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

Проводится досудебное расследование.

Также в ходе ОПМ «Браконьер» полицейскими выявлены 5 фактов незаконной вырубки деревьев и кустарников.

Так, сотрудники МПС Отырарского района задержали местных жителей, перевозивших на грузовой автомашине незаконно вырубленный саксаул, которых доставили в отдел полиции. По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников».

Кроме того, за нарушение природоохранного законодательства к административной ответственности полицейскими привлечены 99 нарушителей, на которых наложены штрафы на сумму около полмиллиона тенге.