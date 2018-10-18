Большая часть урожая винограда сорта «Тайфи» из Жетысайского района экспортируется в Россию.

В сельском округе Абай Жетысайского района Туркестанской области площадь виноградников достигла 280 гектаров.

В настоящее время в сельском округе Абай завершается уборка винограда. Одно из крупных в районе крестьянских хозяйств «Махарам» в среднем с каждого гектара получает до 25 центнеров урожая. Большая часть урожая винограда сорта «Тайфи» экспортируется в Россию.

В хозяйстве виноград выращивают на 42 га. Из них 26 га уже приносят урожай, а остальные 16 га начнут в ближайшие два года.

По словам председателя хозяйства Махарама Нифталиева, затраты на выращивание винограда на 1 га составляют около 2 млн. тенге. Урожайность виноградников рассчитана на 50 лет, через 5-6 лет затраты начинают окупаться полностью. На сегодня хозяйство, где трудятся 30 человек, реализует килограмм винограда по 120 тенге.

Стоит отметить, за последние 3 года в Туркестанской области площадь под виноградом и плодово-ягодными культурами увеличилась на 1,8 тыс. га, достигнув 30 тыс. га. В этом году планируется собрать 85 тыс. тонн плодово-ягодных культур и 70 тыс. тонн винограда. Следует подчеркнуть, что 72,5% выращенного в стране винограда приходится на Туркестанскую область.

Пресс-служба акима Туркестанской области