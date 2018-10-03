С начала года в сфере госзакупок выявили 74 уголовных правонарушения, а число взяточников в этой сфере выросло в четыре раза, заявил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«За восемь месяцев 2018 года количество уголовных правонарушений в сфере закупок стало больше, чем за весь 2017 год, в два раза. Если в 2017 году — 42, то за восемь месяцев 2018 года — 74. К ответственности привлекли в четыре раза больше людей, в 2017 году был 61 человек, за восемь месяцев 2018 года — 267 человек.

В основном госслужащие, но мы сегодня договорились, что будем менять ответственность, в том числе усиливать ответственность и квазигоссектора», — заявил Нигматулин на заседании Мажилиса. По его словам, решить задачу поможет законопроект, который полностью исключит коррупционные риски. «Мы людей теряем на этом участке среди госслужащих, теперь, если мы еще усилим ответственность квазигоссектора, это в разы увеличится. Нам нужно создать условия, чтобы ни у кого не было ни желания, ни возможности заниматься этим», — отметил Нигматулин.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что закон, который уберет пробелы в госзакупках, ждет все общество. «Должно идти качество, только потом цена, централизация закупок, правильное применение национальных стандартов — все это должно способствовать решению этой проблемы», — заметил он.