В Туркестане состоялось торжественное открытие офиса региональной Палаты предпринимателей.

В церемонии открытия приняли участие Председатель Правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов, заместитель акима Туркестанской области Кайрат Нукенов, председатель Регионального совета Кайнар Абасов и бизнес-сообщество региона.

«Наша основная цель — развивать экономику области путем объединения и мобилизации предпринимателей. Государство оказывает предпринимателям всестороннюю помощь и поддержку. Развитию Туркестана уделяет особое внимание Глава государства, в частности малому и среднему бизнесу. Для этого в Туркестане мы будем использовать самые успешные проекты, реализованные в Астане и Алматы, чтобы превратить его в город международного уровня», — сказал Аблай Мырзахметов.

Аблай Мырзахметов ознакомился с работой Палаты предпринимателей Туркестанской области. Провел рабочее совещание с членами Регсовета, на котором были обсуждены актуальные проблемы и вопросы эффективного взаимодействия с субъектами бизнеса.

«Перед Региональной палатой поставлена задача — провести ревизию всех государственных программ, проанализировать эффективность их реализации. В этой связи прошу бизнес не оставаться в стороне и наладить тесную обратную связь с дирекцией. Для решения этих задач, целенаправленно назначен директором Региональной палаты Олжас Каржауов, ранее занимавший должность заместителя Председателя Правления. Необходимо разобраться в вопросах орошения земельных участков, прозрачности процессов предоставления земель для МСБ и выдачи технических условий. Бизнес может подключиться к обсуждению всех вопросов через сервисы «Личного кабинета», — заявил Аблай Мырзахметов.

Члены Регионального совета, в свою очередь, поблагодарили «Атамекен» за то, что проблема тарифообразования, которая волновала местный бизнес, была услышана, проанализирована и доведена до уровня Правительства. Буквально на днях Глава государства дал поручение антимонопольным органам принять меры по снижению тарифов. Этот вопрос будет на постоянном контроле Палаты, заверил Председатель Правления «Атамекен».

Аблай Мырзахметов также подчеркнул, что сегодня для облегчения условий ведения бизнеса и упрощения оказания услуг в Палатах предпринимателей заработали зоны самообслуживания. Любой бизнесмен может бесплатно и в короткий срок получить необходимые услуги. Вкупе с другими мерами поддержки бизнеса, это будет поспособствовать усилению предпринимательских инициатив в регионе.

«В лице Палаты предпринимателей вы получаете надежного помощника. В каждой семье Туркестана должно быть по бизнесмену», — подчеркнул председатель Правления.

Палата предпринимателей Туркестанской области – это территориальное подразделение Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен». Председателем Регионального совета Палаты избран Кайнар Абасов. Директором региональной Палаты предпринимателей назначен Олжас Каржауов. Вся информация о Палате предпринимателей Туркестанской области доступна на сайте turkestan.atameken.kz.