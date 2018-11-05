Мавзолей Карабура-аулие, расположенный в Созакском районе Туркестанской области, был построен в 1997 году. Его дверь обращена на запад, к мавзолею Ходжи Ахмеда Яссауи. По словам служителя святыни, любой человек, пришедший в священное место, может вылечиться от болезней, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт zynqala.kz.

Одно из удивительных событий в святом мавзолее произошло два месяца назад. Именно в это время в Карабуру приехала из России 16-летняя девочка с матерью.

Шесть лет назад отец девушки пришел домой в нетрезвом состоянии, перешагнул через спящую дочь и избил ее мать. С тех пор испугавшаяся девочка не могла встать на ноги.

Девушку лечили разными способами, но все было тщетно. И в один день ей приснился сон, будто она находится в святом месте под названием Карабура.

«Во сне я находилась в святом месте Карабура. Там было одно большое дерево, и я будто бы уснула рядом с ним. А когда проснулась, я поднялась на ноги и пошла», — рассказала девочка своей маме.

Вот так родственники, невзначай ставшей инвалидом девочки, начали поиски мавзолея Карабура. Поиски продолжались шесть лет. Хотя они знали про Казахстан, им не было известно, что именно здесь, в Созакском районе, находится то место, которое девочка видела во сне.

В конце концов найдя святое место, девочка переночевала в нем три дня, после чего действительно излечилась.

Служитель святыни Сейфулла Омирбеков рассказывает, что в Мавзолей приезжают не только из соседних республик, но бывают посетители из Германии и Венгрии.