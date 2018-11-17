Пожары в Калифорнии, заседание Совета безопасности в Акорде, слабеющий тенге, торжества в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны и беспокойства Макрона, уход Аршавина из «Кайрата», восторг Игоря Крутого от Димаша Кудайбергена…

Сегодня скорость появления новостей, разнообразие тематики просто зашкаливает. Новости на нас обрушиваются из ТВ, печатных СМИ, сайтов, а теперь все больше из лент социальных сетей.

Среди этого потока информации едва ли не половина – фейковая, то есть недостоверная.

Убедиться в этом, наверное, хотя бы раз в жизни, смог каждый из вас. И нам порой звонят люди, с просьбой разъяснить ту или иную ситуацию. К примеру, 3 ноября в редакцию позвонила женщина по имени Роза. Ей только что по WhatsApp пришла рассылка, где парень на казахском языке призывал всех срочно опустошать счета в Kaspi, так как «бастыки» уехали. Женщина была сильно расстроена этим сообщением, она весьма эмоционально посетовала, что не переживет того, что ее банковские вклады «сгорят». Хорошо, что к моменту обращения Розы к нам, мы уже успели прочесть опровержение этой новости. Глава Kaspi Bank Михаил Ломтадзе выступил с видеообращением к вкладчикам банка, которое было размещено на официальной странице компании. На видео Ломтадзе сообщает о том, что он находится в Казахстане и в данный момент занят работой над предстоящей презентацией. А 9 ноября Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы сообщил, что распространитель ложной рассылки о банкротстве Kaspi Bank найден. Подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 274 Уголовного кодекса РК. Им оказался 35-летний житель Астаны…

А, помните, как совсем недавно всполошились пенсионеры, узнавшие по соцсетям, якобы, о выдаче им из ЕНПФ по 150 тысяч тенге. Новость оказалась фейком! А про штраф в размере 70 тысяч тенге за переход пешехода в неположенном месте тоже прочитали? И это фейковая новость. Штраф есть, но он куда как меньше – 2 МРП, или 4810 тенге. Одна из последних фейковых новостей – якобы, в жвачках найдены психотропные вещества. Еще одна «свежая» новость из разряда фейковых – «Снято не в Казахстане». О ней 11 ноября сообщил inform.kz. На видео, распространяемом в WhatsApp, крупная авария с участием десятков автомобилей. Якобы, она произошла на трассе в Акмолинской области на дороге «Астана-Кокшетау», возле поселка Шортанды. На деле же оказалось, что оно снято не в Казахстане! «Подобных происшествий в этом сезоне на дорогах страны зарегистрировано не было», заявил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев. Кому понадобилась эта ложь, уверена, выяснится очень скоро.

… Когда к вам поступает информация подобного рода, старайтесь не реагировать на нее слишком уж эмоционально. Успокойтесь, главное – вы живы-здоровы. Всегда есть возможность перепроверить увиденное или услышанное. Позвоните знакомым, у них поинтересуйтесь достоверностью услышанной новости. Если есть возможность, зайдите на официальный интернет-ресурс ведомства, о котором идет речь, наконец, загляните на сайты популярных, авторитетных информагентств. Наверняка, они уже откликнулись, десять раз перепроверили «сенсацию».

Есть фейки и более безобидные, больше похожие на сплетни. Вот пример. Утром в понедельник читаем, будто журнал Playboy написал, что итальянский композитор Эннио Морриконе обозвал режиссера Квентина Тарантино «кретином». После обеда появляется опровержение. Знаменитый итальянец заявил, что он не давал интервью журналу Playboy с критикой деятельности американского режиссера Квентина Тарантино, пишет gazeta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter. «Я никогда не говорил каких-либо негативных слов в адрес Американской киноакадемии, Квентина [Тарантино] или о его фильмах – и определенно никогда не считал его фильмы мусором», – сказал Морриконе. Как отметил композитор, он обратился к адвокату для дальнейшего разбирательства.

Да уж. Что ни час, то фейк. Надо, надо учиться отличать вранье от правдивой информации. Прежде всего – не будьте слишком уж доверчивы. Вот здесь точно уместно вспомнить любимый девиз Карла Маркса: «Подвергай все сомнению!»

Конечно же, в фейковых новостях всегда есть заинтересованные стороны. Во-первых, это может быть «войной компроматов». Во-вторых, возможно, это отдельный журналист захотел известности (или заработка) и приврал «ради красного словца». В-третьих, это может быть непреднамеренная ошибка журналиста или, скажем так, не очень ответственного издания. В-четвертых, между СМИ, которых сегодня пруд пруди, а еще и соцсети, идет, если хотите, не объявленная война – борьба за внимание зрителей, читателей, пользователей. Следовательно, и за приток рекламы. А это деньги, порой, очень и очень немалые. Всем нужно внимание! А чем привлечь? Скандалом, сенсацией, шоком! Классический пример желтой прессы: «Если собака кусает человека, это не новость. Новость – если человек кусает собаку»…

И еще. Журналисты могут преподнести информацию с диаметрально противоположных точек зрения. Ну, вспомните: «Стакан наполовину полон», или «Стакан наполовину пуст».

Особенно внимательно надо фильтровать информацию, когда речь идет о каких-то военных конфликтах. Был такой британский государственный деятель Артур Понсонби, к слову, в детстве он был пажом королевы Виктории. Так вот ему принадлежат слова: «Когда объявлена война, первой ее жертвой становится правда». Или еще один афоризм, на этот раз от Отто фон Бисмарка: «Никогда столько не врут, как во время войны, после охоты и до выборов».

Обращайте внимание на эмоциональную окраску новостной информации. Если есть нелицеприятные, чересчур злые эпитеты в чей-то адрес, это точно заказной фейк. Видимо, обещанный или полученный гонорар с лихвой покроет возможные судебные издержки автора «новости».

Помните, каждый ваш день будет наполнен новостями, в том числе и грустными. Но такое, как, скажем, экологическая катастрофа, цунами, землетрясение, происходит не везде, не всегда и не со всеми. Неминуемого нам не избежать. А неизбежное, оно все равно нас настигнет. Не стоит заранее так сильно переживать. Галлы – было такое древнее кельтское племя – говорили: «Не умирай, пока живешь!»

Будем живы – не помрем! И это не фейк, а чистая правда.

Фарида Шарафутдинова