Две молодые пары чёрных лебедей поселились в зоопарке Шымкента, передаёт МИА «Казинформ».

Птицы уже адаптировались к новым условиям и прекрасно себя чувствуют.

«Вообще по сравнению с другими видами лебедей, такими например как шипунами или кликунами, черные лебеди — оседлые птицы, а не перелетные, хотя очень мобильные… Сейчас черные лебеди поселились и в нашем зоопарке. Они уже прекрасно адаптировались к условиям неволи. Две молодые пары, плавают в вольере рядом с горными гусями. Надеемся, что в ближайшем будущем эти величественные птицы порадуют нас своими малышами. А мы будем работать над созданием еще более комфортных условий для наших питомцев», — сообщили в научном отделе Шымкентского городского зоологического парка.