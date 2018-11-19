Экс-прокурор осужден в Шымкенте за убийство жены.

Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на судью специализированного суда по уголовным делам города Шымкента Абинура Карабаева. Бывший сотрудник прокуратуры Южно-Казахстанской области проведет в колонии максимальной безопасности 11 лет. Он признан виновным по статье УК РК «Убийство».

В мае этого года мужчина нанес пять ножевых ранений супруге в стенах Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова. В день рождения жены подсудимый пришел поздравить и помириться с ней, однако в результате ссоры мужчина нанес ей ножевые ранения в область сердца. Женщина скончалась на месте. Прокурор просил для подсудимого 15 лет лишения свободы.

«Когда он убегал с места происшествия, его поймали студенты. И пока никто не видел, он нож спрятал. Но потом с участием оперативно-следственной группы он показал место, куда спрятал. Сразу во всем признался. Как бывший сотрудник, он знал, чем ему это грозит. Органы досудебного следствия квалифицировали сначала преступление по статье 99 части 1 пункту 9 «Убийство из хулиганских побуждений». Однако суд не согласился и вынес приговор по статье «Убийство». Он проведет 11 лет в колонии максимальной безопасности», — рассказал Абинур Карабаев. Из материалов дела известно, что в семье между 41-летним подсудимым и погибшей часто вспыхивали конфликты. Для обоих это был второй брак. Женщина не раз подавала на развод. В день убийства подсудимый пришел к жене с цветами мириться, надеясь восстановить семейные отношения, рассказал судья. Однако вместо этого произошел очередной конфликт.

Как отметил Абинур Карабаев, в суде не удалось доказать, что нож на место преступления мужчина принес специально. У погибшей женщины остались трое несовершеннолетних детей, из которых полуторагодовалый ребенок был общим. Судьбу ребенка теперь будут решать органы опеки.