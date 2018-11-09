Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов призвал горожан не принимать в штыки работу акимата и не писать негативные комментарии в соцсетях, Informburo.

«Я обращаюсь к жителям нашего города: не надо в штыки воспринимать любую реформу, которую проводит акимат. Нам хочется показать всю ту работу, которую мы делаем для города, чтобы общество действительно оценило это всё. А то сделаем, обязательно найдутся, которые скажут – плохо сделали. Не будешь делать, скажут – ничего не делают», – обратился к жителям Шымкента градоначальник во время форума неправительственных организаций.

Он призвал «диванных критиков» начать с себя.

Не принимать вштыки работу акимата призвал горожан Габидулла Абдрахимов Опубликовано Шымкент қаласы әкімдігі Четверг, 8 ноября 2018 г.

«Если читать комментарии – всё плохо. Вот этим «диванным комментаторам» мне иногда хочется сказать: «Ты сначала свою постель утром убери, за собой свою кружку помой, прежде чем что-то и кого-то осуждать. Наша задача сейчас – возбудить среди наших жителей любовь к жизни, любовь к работе, веру в светлое будущее и надежду, что завтра будет лучше, чем вчера», – заключил аким.