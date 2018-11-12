Английский язык с упорством скоростного поезда вносится в нашу жизнь, и изучать его сегодня, несомненно, важно. Во-первых, с приобретением статуса мегаполиса, а в 2020 году и культурной столицы стран СНГ, уже почувствовался заметный скачок в развитии культурной жизни и международных отношений.

Встретиться лицом к лицу с иностранцами можно теперь на улице, в торговом центре, да хотя бы на работе или учебе. И багаж знаний языка, состоящий лишь из одного: «London is the capital of Great Britain», здесь не прокатит. Пусть сами учат язык, скажут многие, но разве шымкентцы не славятся своим гостеприимством и отзывчивостью? Нет?

Вообще, причин, чтобы выучить английский – много. Он нужен, чтобы спокойно путешествовать, ведь этот язык уже давно признан международным. Да и пунктик «знание английского», в резюме, как минимум, прибавит вам плюсов в глазах работодателя. Правда, чтобы выучить язык придется выложить кругленькую сумму – цена за занятие с репетитором стартует от 1200 тенге, немаленькие деньги берут и за месяц обучения в группе – от 6000 тенге и выше. И если деньги найти еще можно, то расписание уроков зачастую может не совпадать с вашим свободным временем.

Что делать, спросите вы? Начать заниматься самостоятельно. Правда, обучаться по стандартным методам дома, честно говоря, не очень интересно. Проверено на себе. Когда я купила себе самоучитель по английскому, то открыла его всего один раз и закрыла тоже один раз. Так в самостоятельном обучении помогут нестандартные методы. Разобраться, что к чему и дать полезные советы нам согласилась преподаватель английского языка центра обучения языков Акерке Бекболатова.

САМОУЧИТЕЛЬ В ТЕЛЕФОНЕ

Один из способов, который я опробовала на себе – бесплатные приложения на телефоне. Я нашла два самых полезнейших из них – Duolingo и Lingualeo. По ним можно заниматься как на ноутбуке или ПК, так и на смартфоне. Простая регистрация и в вашем распоряжении десятки бесплатных занятий: здесь и грамматика, и упражнения на запоминание, не забыли и о произношении. Лучше всего установить себе одно из приложений в телефон – так оно всегда будет с вами, а иногда будет еще и напоминать о себе специальными уведомлениями. Заниматься можно везде – за завтраком, по пути на работу/учебу, выкроив пять минут между делами. Это на самом деле затягивает, и после одного пройденного задания интерес подталкивает открывать второе, третье и десятое. Плюсов такого подхода к изучению языка очень много, из минусов – за версию «про» все равно придется заплатить. Но основную базу выучить все же можно.

Что нужно знать: на специальных сайтах можно изучить грамматику inspeak. Диалоги, которые пригодятся в жизни, можно найти в приложении bbc.

СМОТРИМ ФИЛЬМЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Просмотр фильмов на английском – полезное, приятное и очень удачное занятие в изучении языка. Правда, чтобы посмотреть фильм и понять о чем идет речь, придется поднапрячь мозги. Для первых нескольких раз можно подобрать фильмы, которые вам знакомы и которые вы смотрели не один раз. Так в погоне за смыслом не придется останавливать фильм, чтобы прочитать титры и сделать перевод. Хотя в некоторых моментах так действительно придется делать. Не забудьте взять с собой тетрадь-словарик, чтобы внести в него непонятные вам слова. К слову так их будет легче запомнить, потому что мозг будет ассоциировать слово с картинкой или эпизодом из фильма.

Мнение педагога: посмотреть фильмы с субтитрами можно в «ВКонтакте», просто вбейте в строку поиска: фильмы с английскими субтитрами. Сначала посмотрите фильм с русской озвучкой, далее с русскими субтитрами на английском языке и затем уже можно посмотреть фильм на английском с субтитрами на этом же языке. Высший пилотаж – посмотреть фильм на английском без субтитров.

ЧИТАЕМ ВСЕ!

В этом деле не стоит читать, пожалуй, только статьи о политике и экономике. Все остальное – непаханое поле информации. Читайте книги, журналы, статьи, посты в социальных сетях на английском, желательно вслух. Это поможет расширить ваш словарный запас.

Акерке Бекболатова советует: чтобы научиться правильно читать – нужно знать как произносить слова. В этом вас поможет google translate. Там можно найти и перевод, и произношение. Попробуйте прочитать Книгу Джунглей, а затем посмотрите одноименный мультфильм.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ПОМОЩЬ

Подпишитесь на полезные паблики (группы) в «ВКонтакте», «Инстаграм» или любой другой сети. В них периодически выкладывают необычные, но полезные слова, выражения или прикольные картинки с надписями на английском, понять смысл которых проще простого. Они периодически будут всплывать у вас в ленте, но не будут сильно напрягать. Кроме того, поможет и Youtube. Посмотрите пару каналов на этом видеохостинге: есть познавательные, социальные, юмористические. Так вы не только запасетесь новыми словами, но и натренируете произношение.

Совет от учителя:

Подпишитесь на группы:

ВК – begin English.

Инстаграм – say yes 2 English.

ГОВОРИТЬ, ГОВОРИТЬ И ГОВОРИТЬ!

В этом, наверное, главная трудность в изучении любого языка. Мы просто боимся говорить – нас съедает страх от того, что не получится, страх от незнания и страх выглядеть глупо при произношении английских слов. И хотя эта практика должна стоять вверху, мы расположили ее снизу. Просто потому, чтобы после прочтения нашей статьи вы запомнили – в этом деле не страшно ошибиться, страшно не попробовать и не исправить свою ошибку. Любое обучение бесполезно без практики, именно поэтому нужно работать над своим произношением каждый день.

Полезности от Акерке: практиковаться можно в скайп, главное найти собеседника. Это можно сделать в группах социальных сетях и на страничке begin English. Кроме того в Шымкенте действует разговорный бесплатный клуб. В среду, пятницу и воскресенье в 16:00 всех желающих ждут в библиотеке Пушкина.

Изучение любого языка не должно доставлять вам хлопот. Это должно стать приятным времяпрепровождением. Вам нужно только внедрить его в свою ежедневную рутину, и вы не заметите, как сами без напоминаний начнете изучать язык. И только представьте этот торжествующий момент, когда какой-нибудь иностранец подойдет к вам с просьбой на английском, и вы сможете на нее ответить и объяснить свои мысли на его же языке. Запаситесь терпением, хорошим настроением и вперед – покорять языки мира.

Анастасия Новикова