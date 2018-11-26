Житель поселка Дербисек Туркестанской области Алтынбек Егембердиев не удовлетворен работой Сарыагашского районного отдела внутренних дел. У сельчанина украли скотину, а вора до сих пор не нашли, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на zamana.kz.

«23 мая 2017 года украли двух моих коров. Скотокрады увели их со двора дома моего сына Айдара. Мы обратились в полицию. Пришли сотрудники, осмотрели, проверили. И с тех пор от полицейских ни слуху, ни духу. Я жаловался в филиал партии «Нур Отан», районную прокуратуру, отдел внутренних дел, но результата нет.

Я купил тех коров в кредит. И я продолжаю выплачивать этот кредит. Незадолго до того, как украли мою скотину, у двух семей из нашего поселка украли четырех коров, еще у одного односельчанина забрали двух коров. Короче, в течение месяца мы потеряли 8 коров. Мы подозреваем в преступлении одного человека, он сейчас спокойно продолжает свое дело», — говорит Егембердиев.

Несмотря на то, что Алтынбек Егембердиев — инвалид III группы, он не сидит сложа руки. Мужчина руководит крестьянским хозяйством «Аян» и является членом общественного совета сельского округа Дербисек.

«Почему наши заявления не рассматриваются, почему на них вовремя не отвечают?» — возмущается он.

«На мое первое заявление я получил ответ лишь через 8 месяцев, только после вмешательства районной прокуратуры. Сам ответ двусмысленный, не понятно, кому из начальников верить?

В конце лета поменялся начальник Сарыагашского районного отдела внутренних дел. Сейчас исполняет обязанности начальника Кайрат Айтбаев. 9 августа я написал на его имя обращение, но ответа до сих пор не получил. Хочу, чтобы моя история попала в СМИ и, может быть, после этого на мою проблему на самом деле обратят внимание», — сказал мужчина.