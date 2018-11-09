Акимат Шымкента совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и участием вице-министра образования и науки Республики Казахстан Бибигуль Асыловой подписали трехсторонний меморандум сотрудничества.

Теперь за счет инвесторов в Шымкенте начнется строительство общежитий на 700 мест, колледжей, детских садов и школ. В ходе встречи стороны обсудили вопросы привлечения инвесторов в сферу среднего образования и расширения сети частных школ в городе Шымкент.

«Мы рады, что отозвались предприниматели, они будут прилагать свои усилия для строительства образовательных учреждений. У нас есть СПК, который также будет инвестировать в строительство общежитий. Будем работать в направление открытия частных школ», — пояснил Габидулла Абдрахимов, аким г. Шымкента.