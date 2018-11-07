И есть ли вообще надежда на возвращение крупной суммы, если должник — это опальный олигарх, осужденный на 21 год лишения свободы за подготовку госпереворота?

В июле прошлого года во многих казахстанских СМИ отгремели новости о том, что осужденного экс-олигарха Тохтара Тулешова «разыскал» крупный кредитор. Тогда некий Марат Шавалиев подал иск в Енбекшинский районный суд города Шымкента и потребовал у олигарха выплатить долг в 70 миллионов тенге, который тот не отдавал в течение 10 лет, рассказывает Сaravan.kz.

Судья удовлетворил иск, но так как сам должник находится в местах не столь отдаленных, долг в 70 миллионов тенге лег на ТОО «Шымкентпиво», которым некогда руководил Тулешов. Для многих эта история заканчивается именно на этом моменте, и мало кто знает, что судебные разбирательства о столь крупном долге бывшего олигарха длились ещё целый год, вплоть до октября этой осени.

Как выяснилось позднее, в ходе достаточно длительного судебного процесса 28 декабря 2017 года ТОО «Шымкентпиво» смогло отменить решение Енбекшинского районного суда, подав апелляционную жалобу, в которой представители компании ссылались на истечение срока исковой давности.

Но кредитор Марат Шавалиев не стал мириться с этим решением и спустя год, летом 2018 года, обратился в кассационную инстанцию Верховного суда Республики Казахстан, чтобы обжаловать решение судебной коллегии по гражданским делам Южно-Казахстанского областного суда от 28 декабря 2017 года.

Судебное разбирательство по этому делу закончилось лишь в октябре 2018 года. Корреспондент медиа-портала Caravan.kz ознакомился с документами, опубликованными в базе судебных дел Верховного суда РК, и узнал, какая судьба ждет 70 млн тенге, некогда занятые Тохтару Тулешову.

В своем ходатайстве Марат Шавалиев просит отменить постановление апелляционной коллегии и оставить в силе решение Енбекшинского районного суда города Шымкента от 11 июля 2017 года, по которому с ТОО «Шымкентпиво» и Тохтара Тулешова в солидарном порядке был взыскан долг в сумме 70 миллионов тенге.

Как оказалось, апелляционной комиссией действительно были допущены существенные нарушения.

Также было установлено, что Тохтар Тулешов и ТОО «Шымкентпиво» переносили дату полного погашения долга аж 6 раз. И в последний раз дата была перенесена с 31 декабря 2012 года на 31 декабря 2017 года, именно поэтому выплата долга затянулась более чем на 10 лет.

Учитывая ошибки, допущенные апелляционной инстанцией, судебная коллегия Верховного суда РК приняла решение отменить постановление апелляционной коллегии с оставлением в силе решения суда первой инстанции.

В конечном итоге ТОО «Шымкентпиво» и Тохтару Тулешову все-таки придется отдать долг размером в 70 миллионов тенге. При этом к нему прибавилась сумма государственной пошлины, которая составила 350 тысяч тенге.