Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов эмоционально прокомментировал вопрос журналистов о возросших, по некоторым данным, с 45 млн до 70 млн тенге расходах на новогоднее оформление города, передает NUR.KZ.

«Вот мне интересно, почему все так неоднозначно относятся к оформлению города?» — вопросом на вопрос ответил аким.

По мнению Абдрахимова, все хотят жить в атмосфере новогоднего праздника.

«Если население скажет – не нужно это оформление, ну давайте не будем оформлять. И будем жить в темном городе, где когда будете выходить – не будет ничего красивого. Либо мы хотим, когда выходим из дома, чтобы наши глаза радовались. Я думаю, каждый наш житель достоин того, чтобы, когда он выходит из дома, видел, как красиво, чтобы поднялось настроение», — добавил аким.

Абдрахимов призвал журналистов с пониманием отнестись к этой теме и обратить внимание, что к Новому году города украшаются по всему миру.

«Посмотрите Лондон, Париж, Москву посмотрите, как сейчас все это делается. Мы же смотрим и говорим – вау. Каждый человек хочет в жизни вау, это же правда. Почему женщины красятся, почему мы покупаем одежду, дарим какие-то подарки? Для того, чтобы это было вау», — резюмировал аким Шымкента.