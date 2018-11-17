В третьем мегаполисе страны в рамках мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по городу Шымкенту совместно с местными исполнительными органами и национальной палатой предпринимателей «Атамекен» приняли участие в публичных слушаниях.

На встрече, которая проходила в диалоговом формате, потребители могли узнать ответы на свои вопросы от руководителей естественной монополии в сфере ЖКХ. 8 ноября с абонентами встретился председатель наблюдательного совета ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Анарбек Орман. Один из вопросов, который интересует большинство жителей частного сектора, когда же у них появится центральная канализация? Об этом же на одном из заседаний говорил и аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

«Очень правильно аким города поднимает этот вопрос, потому что сейчас в Шымкенте более 103 тысяч частных домов, только 11 тысяч имеют центральную канализацию. Большинство населения остаются без нее. Этот вопрос Габидулла Абдрахимов уже поднимал. Нами разработана ПСД и начато строительство канализации в микрорайонах Самал-1, 2, 3. Два года, как в этих микрорайонах началась прокладка канализационных сетей, но была небольшая задержка, из-за финансовых сложностей работы приостановили, но сейчас продолжили. Есть вероятность того, что на следующий год строительство канализации там будет завершено. Аналогичные работы наше предприятие проводит по улице Клары Цеткин, в поселке Мясокомбинат, в 2019 году, думаю, и там все завершим. После того, как эти объекты будут введены в эксплуатацию, еще 17 тысяч жителей получат доступ к централизованной канализации. Кроме того, по заданию акима города нами разработано технико-экономическое обоснование на расширение очистных сооружений: с северной стороны до 150 тысяч кубометров в сутки, а с южной до 60 тысяч кубометров в сутки. Сейчас ТЭО находится на экспертизе, после того как его утвердят, появится возможность прокладывать канализационные сети в поселках Забадам, Жулдуз, Сауле.

Нами разработан проект программы водоснабжения и прокладки канализации города Шымкента до 2029 года. Говорить о его реализации можно будет только после того, как он пройдет все необходимые этапы через маслихат, акимат города. И если он будет одобрен в системе водоснабжения и канализации мегаполиса произойдут колоссальные перемены.

Напомним, что у этой проблемы есть и другая сторона. Год назад выяснилось, что не всем жителям Шымкента нужна канализация. Некоторые жители микрорайонов Самал-1, 2, Кайтпас и Нуртас отказывались от подключения к централизованной канализационной системе. Горожане были намерены и дальше пользоваться септиками.

Однако, аким отдал распоряжение провести разъяснительную работу среди населения, ведь речь идет об экологии города и, на самом деле, жители Шымкента нуждаются в централизованной канализационной системе. А уже в этом году руководитель города Габидулла Абдрахимов поручил довести охват населения услугами канализации до максимального уровня.

«Практически все горожане обеспечены питьевой водой, но канализация есть лишь у 46% населения. Это значит, что половина людей сливает воду либо в реки, либо прямо во дворы. Это не соответствует стандартам мегаполиса», – считает глава города.

Во сколько жителям города обходится питьевая вода?

Последние две недели все СМИ только и говорят о том, что президент страны поручил генеральной прокуратуре разобраться с тарифами на коммунальные услуги. Карт-бланш, полученный прокуратурой, уже позволил снизить тариф на тепловую и электроэнергию в Астане и Алматы. О воде речь пока еще не шла. И все же, можно ли ожидать понижения тарифа на водоснабжение и канализацию для шымкентцев?

На вопрос отвечает Анарбек Орман, председатель наблюдательного совета ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»: «Самая главная наша задача – обеспечить потребителей и население города чистой питьевой водой, а чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную подачу, необходимо, чтобы коммуникации работали исправно. А если своевременно трубы не менять, не принимать меры, тогда чистая шымкентская вода станет грязной, ведь старые трубы надо раскапывать, часто ремонтировать, при ремонте в трубы всасывается грязная вода, это неизбежность, технология такая. Поэтому сегодня нужно решать вопрос с изношенностью систем водоснабжения и канализации. Ее удалось снизить с 68 до 34 процентов. Поэтому, если будем содержать коммуникации в порядке, то сможем и говорить о снижении тарифа. Хотя мы много говорим о тарифах, но как на самом деле платим. Человек в Шымкенте 30 дней в месяц пьет воду, использует канализационные трубы и платит 213 тенге, разве можно говорить, что это дорого. Если семья из двух человек, то они платят 426 тенге, получая, как к примеру пенсионеры, в среднем каждый по 70 тысяч тенге. Вдвоем они получают 140 тысяч и всего из них платят 426 тенге. Я полностью поддерживаю политику главы государства, снижать будем тариф, когда полностью приведем в порядок водопроводные и канализационные сети, полностью автоматизируем систему водоподачи, осуществим проект цифровизации, а на это уйдет 5-6 лет. Но самый главный вопрос еще и в том, что в развитых странах потребляют в два раза меньше воды, чем мы. Необходимо воспитывать в себе культуру потребления питьевой воды, учиться экономии, так как ее запасы не бесконечны и нам что-то еще нужно будет оставить потомкам. У нас ведь как принято, люди чистят зубы, и пока они это делают вода бежит, мужчины бреются – вода бежит, хозяйки на кухне моют посуду – вода бежит. Разве можно, зная об этом, говорить о рациональном использовании природного богатства. Нужно учиться экономить воду, а тот, кто это делает, в разы экономит свой бюджет.

Сегодня кубометр воды с НДС обходится в 97 тенге, в то время как в магазине многие покупают воду, чтобы попить, отдавая за литровую бутылку 150 тенге и больше. А здесь целый кубометр, разве можно говорить о том, что мы платим много. Конечно, я политику главы нашего государства поддерживаю, считаю, что если всю систему водоснабжения, канализацию мы приведем в надлежащий вид и состояние, перейдем к автоматизированной системе сбора информации и цифровизации, вот тогда уже можно будет говорить о снижении тарифа».

Ирина Казорина