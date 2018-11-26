Министр национальной экономики Т. Сулейменов доложил, что основными причинами роста цен на социально значимые продовольственные товары является удорожание на рынке ЕАЭС и рост накладных расходов в структуре себестоимости.

В целях обеспечения стабильности цен на социально значимые продовольственные товары акиматами областей и городов республиканского значения осуществляется формирование региональных стабилизационных фондов продтоваров. О текущей ситуации и работе Стабфондов доложил первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев

В целом республике по всем социально-значимым продовольственным товарам с начала года отмечается некоторый рост цен. Вместе с тем, по отдельным товарам отмечается снижение. Это крупа гречневая — на 27,6%, картофель — на 28,5%, лук репчатый — на 25,4% и морковь — на 18,2%.

По данным Минсельхоза, основными причинами колебания цен на овощную продукцию является сезонность производства. Также, постепенный рост цен на социально значимые продовольственные товары происходит из-за обесценивания национальной валюты. Кроме того, на рост цен оказывает влияние увеличение цен на товары и услуги, прямо влияющие на себестоимость продукции. В этой связи, в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Министерством сельского хозяйства и акиматами областей и городов Астана, Алматы и Шымкент принимаются определенные меры.

«В регионах осуществляется формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров. В январе-ноябре в стабфонды было закуплено 25,4 тыс. тонн продтоваров, в том числе: картофель – 11 тыс. тонн, сахар – 5 тыс.тонн, лук – 2,4 тыс. тонн, морковь – 8 тыс. тонн, рис – 0,6 тыс. тонн, капуста – 0,38 тыс. тонны, масло растительное – 240 тонн”, — доложил А. Евниев.

За указанный период всего реализовано 29 тыс. тонн. С начало октября текущего года регионами в стабфонды было закуплено 9 тыс. тонн продтоваров, из них: Актюбинская обл. — 1,7 тыс. тонн, Атырауская обл. – 1,2 тыс.тонн, Костанайская обл. — 1,4 тыс. тонн, СКО — 0,7 тыс. тонн, Туркестанская обл. — 1 тыс. тонн, Карагандинская обл. — 15,4 тонны, Павлодарская область — 85 тонны, Алматы – 1,5 тыс. тонн и Астана — 0,35 тыс. тонн.

«По состоянию на 20 ноября запасы в cтабфондах для осуществления товарных интервенций составили 12,2 тыс. тонн, передано на освежение и ответственное хранение – 22,7 тыс. тонн. Из имеющихся в наличии 12,2 тыс. тонн – 3 тыс. тонн составляет сахар, 0,83 тыс. тонн – растительное масло, 1,3 тыс.тонн – мука I сорта, 0,497 тыс. тонн – гречневая крупа, 0,355 тыс. тонн – макароны», — сообщил первый вице-министр сельского хозяйства А. Евниев.

Кроме того, в разрезе регионов в наличии продтоваров: Костанайская обл. — 4,2 тыс. тонн, Атырауская обл. — 1,5 тыс. тонн, СКО – 1 тыс. тонн, Алматы — 3,2 тыс. тонн и Астана — 0,7 тыс. тонн. В некоторых областях наличие продтоваров небольшое, при этом значительные количество продтоваров переданы на ответственное хранение. На счетах и депозитах социально-предпринимательских корпораций (СПК) имеется 4 млрд тг для осуществления закупочных интервенций. Наибольший объем средств приходятся на Астану — 1536 млн тг, на Туркестанскую область 587 млн тг и Жамбылскую область — 392 млн тг.

«Наблюдается активизация работы штабов по формированию стабилизационных фондов продтоваров в Актюбинской, Атырауской, Костанайской, СКО, Туркестанской областях и г. Алматы, г. Астана. Вместе с тем, в таких областях как в Акмолинской, Карагандинской и Мангистауской закупок в стабфонды за последние два месяца не осуществлялось», — резюмировал А. Евниев.