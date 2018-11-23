Министерство здравоохранения РК объявляет конкурс на лучшее селфи с любимым доктором «Менің сүйікті дәрігерім», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Участником конкурса может стать любой житель страны. Для этого нужно сделать селфи с любимым врачом и написать эссе о жизненной ситуации, в которой потребовалась медицинская помощь (на казахском или русском языках).

Затем отправить фото и эссе на казахском или русском языках на электронную почту zdrav_konkurs_2018@mail.ru и опубликовать его на своем аккаунте в соцсети Facebook с хештэгом #Menińdárigerim #Мойдоктор.

Работы будут приниматься до 10 декабря 2018 года.

По итогам конкурса будут определены 3 победителя, которые получат ценные подарки.