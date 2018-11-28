Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «Көкбөрі» из серии монет «Культовые животные — тотемы кочевников» из серебра номиналами 5 000 и 500 тенге и из сплава мельхиор номиналами 200 и 100 тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Нацбанк.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Коллекционные монеты номиналами 5 000 тенге, 500 тенге, 200 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках страны.

Монеты номиналами 5 000 тенге и 500 тенге изготовлены из серебра с применением технологии золочения и имеют бриллиантовую вставку. Обе монеты имеют идентичные изображения на лицевых и оборотных сторонах. На лицевой стороне (аверсе) монет в обрамлении национального орнамента размещены год чеканки, номинал, товарный знак Казахстанского монетного двора и надпись, обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. По окружности монеты — надпись «Қазақстан Республикасы • Republic of Kazakhstan».

На оборотной стороне (реверсе) монет размещены композиция из натуралистического и трафаретного изображения головы волка с бриллиантовой вставкой и надпись «Көкбөрі» (небесный волк). По периметру монеты — широкий кант с фигурами волка, изготовленными в сакском зверином стиле.

Монеты номиналом 5 000 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса — 25 oz (777,5 грамма), диаметр — 100 миллиметров, вставка из бриллианта диаметром 2 миллиметра, качество изготовления — proof, тираж — 200 штук.

Монеты номиналом 500 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса — 31,1 грамма, диаметр — 38,61 миллиметра, вставка из бриллианта диаметром 1 миллиметр, качество изготовления — proof, тираж — 3 000 штук.

Монеты номиналами 200 тенге и 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор. На монете номиналом 200 тенге применена технология золочения. На лицевой стороне (аверсе) монет в обрамлении национального орнамента размещены год чеканки, номинал, товарный знак Казахстанского монетного двора. По окружности — надпись «Қазақстан Республикасы • Republic of Kazakhstan».

На оборотной стороне (реверсе) монет размещены композиция из натуралистического и трафаретного изображения головы волка и надпись «Көкбөрі». По периметру монеты — широкий кант с фигурами волка, выполненными в сакском зверином стиле.

Монеты номиналом 200 тенге изготовлены из сплава мельхиор, масса — 15 граммов, диаметр — 33 миллиметра, качество изготовления — рrооf-like, тираж — 3 000 штук. Монеты номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор, масса — 11,17 грамма, диаметр — 31 миллиметр, качество изготовления — brilliant uncirculated, тираж — 30 000 штук.

Также в Нацбанке сообщили, что монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления proof-like выпускаются в сувенирной упаковке.

Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления brilliant uncirculated выпускаются в специальной полиграфической упаковке.

Коллекционные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также через Интернет-магазин на сайте www.nationalbank.kz.

Изображенный на монетах степной волк көкбөрі — один из главных тотемных животных в представлении прототюрков. По легенде это дух-предок, дух-покровитель, верховное божество, управляющее всем мирозданием.

В верованиях кочевых народов волк считался одним из наиболее значимых символов, связанных с небом.