В селе Аксукент вечером 10 ноября был задержан 42-летний местный житель, подозреваемый в попытке совершения насильственных действий сексуального характера с 9-летним ребенком. Мужчину задержали родители ребенка, которые и передали его полиции, передает NUR.KZ.

На подозреваемого заведено уголовное дело по статьям 24 и 121 часть 4 УК РК (Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо малолетнего).

Сообщается, что мужчина в момент совершения преступления находился в нетрезвом состоянии. Другие обстоятельства в интересах следствия не сообщаются.

Сайрамский районный суд выдал санкцию на арест и содержание под стражей обвиняемого сроком на 2 месяца на период следствия.