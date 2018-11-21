В Департаменте по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей прошел общественный прием.

Со своими жалобами на действия монополистов обратились 15 жителей города и области.

Возглавляют рейтинг обращения на некорректные начисления за газ, а также на некачественное тепло. Жители, получившие квитанции за отопление, в недоумении – батареи в их домах потеплели всего 10 дней назад, а счет им выставили за целый месяц.

Что касается оплаты за газ, то с этой проблемой обратился едва ли не каждый, кто пришел.

Представители компаний-монополистов тут же реагировали на обращения. И если что-то не удавалось решить на месте, записывали контактные данные, чтобы уже завтра сообщить о том, решен вопрос их потребителя или нет.