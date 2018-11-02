Активист из Шымкента Руслан Жанпеисов, известный как «охотник на полицейских» стал сниматься в вайнах в роли самого себя, передает NUR.KZ.

Активист из Шымкента прославился на весь Казахстан благодаря борьбе с нарушениями закона со стороны сотрудников дорожной полиции. Мужчина снимал на видео непристегнутых полицейских в патрульной машине, а также то, как он оспаривал штрафы и безосновательные остановки.

Благодаря деятельности активиста многие сотрудники полиции получили выговоры и другие дисциплинарные наказания, за что он получил прозвище «охотник на полицейских».

С 17 октября Руслан Жанпеисов стал играть самого себя в юмористических роликах. Два других актера изображают полицейских, которые до жути боятся и неизменно проигрывают в интеллектуальных схватках с «охотником на полицейских».

Неизвестно, получил ли Руслан Жанпеисов гонорар за съемку в комичных видео, но можно сказать точно, что он заслужил народное признание за свою активную гражданскую позицию и борьбу с превышением власти и проявлениями коррупции в рядах казахстанской полиции.