Пожилого человека насмерть забили из-за пенсии в Шымкенте.

Полиция Шымкента задержала 30-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком избиении пенсионера.

По предварительным данным, подозреваемый вместе с приятелем распивали спиртное на крыше гаражей возле жилого дома. Отсюда они заметили соседа-пенсионера. Подозреваемый спустился к пожилому человеку и потребовал от него денег.

У старика имелась при себе пенсия, но отдать ее он отказался. После чего был жестоко избит. Нападавший забрал у него деньги, часть из которых сразу потратил на приобретение спиртного, которое продолжал распивать на крыше гаража.

Пенсионера обнаружили прохожие, которые и вызвали скорую помощь. Он был госпитализирован, однако, не приходя в сознание, скончался.

Нападавшего установили и задержали сразу.

— Специализированный суд Шымкента по ходатайству органов следствия санкционировал арест задержанного и нахождение его под стражей на 2 месяца. Он обвиняется по статье 99 часть 1 УК РК «Умышленное убийство», — сообщил следственный судья Сержан Токтасынов.