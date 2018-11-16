Правительством ведется активная работа по исполнению поставленных Главой государства на заседании Совета безопасности задач по обеспечению прозрачности тарифообразования и снижению цен на коммунальные услуги.

В эксклюзивном интервью PrimeMinister.kz председатель Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан Азамат Майтиев рассказал о том, какая работа уже проводится и каковы ожидаемые результаты.

«С 12 ноября текущего года во всех городах областного значения, городах Астана, Алматы, Шымкент открыты общественные приемы для населения, в ходе которых систематизируются поступающие предложения и жалобы, даются разъяснения о процессе тарифообразования и по итогам рассмотрения поступивших жалоб будут открыты внеплановые проверки монополистов в сфере ЖКХ», — сказал А. Майтиев.

В целях усиления прозрачности процесса тарифообразования, усиления контроля за монополистами в части исполнения ими тарифных смет и инвестиционных программ нами инициированы изменения в законодательство. Так, уже в Мажилисе Парламента на сегодняшний день находятся на рассмотрении новые законы по вопросам естественных монополий, которые предусматривают вовлечение обществ по защите прав потребителей в процесс рассмотрения отчетов субъектов естественных монополий по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ.

«Мы с 1 января 2019 года вводим для субъектов естественных монополий обязательный формат подачи заявок на утверждение тарифов в электронном виде. При этом будет обеспечен полный доступ потребителей к этой базе, соответственно будут систематизированы все предложения, замечания и вопросы потребителей по заявке субъекта естественных монополий, которые в последующем на публичных слушаниях рассмотрены и даны по ним разъяснения. Потребитель на все свои вопросы получит ответ», — отметил руководитель антимонопольного ведомства.

Кроме того, инициированы поправки в законодательство. Например, такие как перевод субъектов естественных монополий с ежегодного на полугодовой публичный отчет перед потребителями о ходе исполнения тарифных смет и инвестиционных программ.

«Мы хотим внедрить институт общественного мониторинга исполнения субъектами естественных монополий тарифных смет и инвестиционных программ. Это значит, что непосредственно будут организованы выезды на объекты ЖКХ субъектов естественных монополий с участием СМИ, потребителей общественных объединений и организации различных местных исполнительных органов, НПП «Атамекен» и других заинтересованных лиц. Для того чтобы увидеть собственными глазами как происходит реализация мероприятий инвестпрограмм субъектами естественных монополий», — сообщил А. Майтиев.

Кроме того, по его словам, будут предусмотрены обязанности местных исполнительных органов проводить публичные слушания перед потребителями при утверждении норм потребления коммунальных услуг.

«На сегодняшний день местные исполнительные органы у нас утверждают нормы потребления коммунальных услуг, мы хотим этот процесс, этот механизм перевести в публичный формат», — резюмировал председатель Комитета.