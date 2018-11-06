Специализированный межрайонный административный суд Алматы рассмотрел дело водителя, проехавшего по встречной полосе движения на проспекте Аль-Фараби, сообщает Informburo.kz.

Проехаться по «встречке» на спор Куаныш Акым решил 22 октября за рулём автомобиля марки Mercedes. При перестроении из ряда в ряд он создал аварийную обстановку.

Суд признал 19-летнего жителя Шымкента Куаныша Акыма виновным по двум статьям КоАП: статья 596 часть 3 – «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» и статья 606 часть 2 – «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки».

«Суд дважды извещал его о явке в суд, но он так и не явился», – сообщили в пресс-службе суда.

В мае этого года водитель уже привлекался к административной ответственности по аналогичной статье (нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки).

Акыма лишили права управления транспортным средством сроком на один год.

23 октября суд назначил Куанышу Акыму десять суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве.

В суде водитель рассказал, что заключил пари со своим другом на 80 тысяч тенге, сказав, что в течение часа сможет ездить по встречной полосе проспекта Аль-Фараби.

Он признался, что совершил административное правонарушение из-за денег, а также для того, чтобы привлечь внимание к своей странице в социальной сети Instagram.