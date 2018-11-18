Пять населенных пунктов в Жетысайском районе Туркестанской области за один день подключили к природному газу.

В торжественном мероприятии принял участие аким области Жансеит Туймебаев. Голубое топливо подвели к селам Достык, Байдала, Зердели сельского округа Ш. Дильдабеков, а также к селам Тындала и Когалы сельского округа Атамекен.

Приняв участие в церемонии запуска газопровода в селе Достык, глава региона отметил, что около 5 тыс. жителей пяти населенных пунктов получили доступ к природному газу.

«Сегодня мы с вами стали свидетелями долгожданной радости. Голубое топливо стало доступно для жителей сразу пяти сел. В настоящее время газифицированы 46 из 104 населенных пунктов. Это 44,2% от общего числа населенных пунктов района. На сегодня количество пользователей природным газом уже достигло 74,4%», — подчеркнул Ж.Туймебаев.

В этом году в целях газификации населенных пунктов Жетысайского района на строительство 5 объектов из областного бюджета было выделено 615,4 млн тенге. Строительно-монтажные работы одного объекта были завершены в июле этого года, а строительство оставшихся объектов в трех населенных пунктах планируется завершить и сдать в эксплуатацию до конца текущего года.

Следует подчеркнуть, что в соответствии с концепцией развития Жетысайского района, в период с 2019 по 2025 годы запланировано газифицировать все 104 населенных пункта района.

В ходе рабочей поездки в селе Ынтымак сельского округа Жана ауыл глава региона принял участие в открытии новой школы имени Турара Рыскулова на 600 мест. Осмотрев новую школу, отвечающую самым современным требованиям, аким области поздравил жителей и коллектив школы с этим событием. На встрече с учениками, глава региона призвал их стать достойными гражданами нашей страны.

В городе Жетысай аким области посетил хлопковый завод ТОО «AIIG Kazakhstan», где трудятся 660 человек. Мощность завода составляет 40 тыс тонн продукции в год. На заводе, запущенном в 2013 году, производят хлопок-волокно, семена, линт и улюк. Продукцию, произведенную в стенах предприятия, поставляют во все регионы страны.

После встречи с работниками завода аким области вручил награды обладателям номинаций «Лучший комбайнер», «Лучший сборщик», «Лучший хлопковый завод».

В настоящее время в районе завершается уборочная кампании по сбору хлопка. На сегодня с 48226,8 га собрано 126 тыс. тонн хлопка-сырца. Урожайность «белого золота» составила 26,2 центнера с гектара.

Пресс-служба акима Туркестанской области