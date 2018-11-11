Минэнерго РК проводит слушания с энергопроизводителями для определения предельных тарифов на 2019 год.

Министерство энергетики РК проводит слушания по предельным тарифам на электричество, которые будут установлены в 2019 году, сообщает Total.kz.

На слушаниях для производителей электроэнергии рассматривается себестоимость производства 2018 года для определения уровня предельных тарифов на 2019 год. Сейчас министерством энергетики РК изучаются материалы ТОО «Казахмыс Энерджи», ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», Шымкентской ТЭЦ АО «3-Энергоорталык», ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС АО «Арселор Миттал Темиртау», ТОО «Согринская ТЭЦ».

Минэнерго отмечает, что с 1 января 2019 года наряду с рынком электроэнергии будет функционировать рынок электрической мощности, необходимый для обеспечения инвестиционной привлекательности этого сектора. С введением нового рынка существующий тариф на электрическую энергию будет разделен на две составляющие: электроэнергию и мощность.

Предельный тариф — это утвержденная максимальная величина отпускной цены на электричество для группы энергопроизводящих организаций.

Сообщается, что слушания проводятся в целях исполнения поручений президента, данных в ходе недавнего заседания Совета безопасности Казахстана, по вопросу формирования действующих тарифов на электрическую энергию.