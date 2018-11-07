Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев посетил с рабочей поездкой Сарыагашский район, где побывал на предприятиях, которые занимаются производством вин.

В сельском округе Куркелес аким области посетил ТОО «Caspian food». Предприятие, запуск которого состоялся в 2013 году, занимается производством вин, изготовленных из винограда.

На заводе, способном выпускать 154 тыс бутылок в год, трудятся 223 человека. В ходе знакомства с деятельностью завода, глава региона отметил, что продукция предприятия, которое вносит свой вклад в развитие отечественного виноделия, в перспективе должна стать брендом страны.

«Завод, который выращивает виноград на площади 600 га, в 2017 году произвел и реализовал готовую продукцию на сумму 235 млн тенге. Это говорит о высоком спросе на товар предприятия. В настоящее время готовая продукция поставляют во все города страны.

Теперь необходимо наладить экспорт продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. Для этого у района есть все возможности. К примеру, на лечение и отдых в Сарыагаш приезжает большое количество иностранных туристов. Таким потенциалом не обладают другие регионы», — подчеркнул Жансеит Туймебаев.

В населенном пункте Дархан аким области ознакомился с работой крестьянского хозяйства «Шадияр». Данное хозяйство, созданное в 2010 году, на 1,67 га земли занимается выращиванием капусты и способно ежегодно производить 90 тонн продукции.