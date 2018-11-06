Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев в ходе рабочей поездки в Сарыагашский район принял участие в традиционном праздничном мероприятии «Золотая осень-2018».

Этот год для сарыагашских аграриев стал урожайным. Перевыполнив план, дехкане района собрали сельскохозяйственную продукцию на сумму 60 млрд тенге. На встрече с местными аграриями глава региона поздравил их с этим знаменательным событием.

«В Сарыагашском районе проводится большая работа. Более 50% теплиц в республике приходится на этот район. Только в этом году было засеяно 61 842 га земли. Тем не менее, мы должны ежегодно увеличивать посевные площади, урожайность. В целом, район лидирует в этом направлении. Я выражаю огромную благодарность всем жителям, крестьянам Сарыагашского района», — сказал Ж.Туймебаев.

В ходе мероприятия была организована сельскохозяйственная ярмарка. Всю продукцию здесь можно было приобрести по ценам ниже рыночных. По итогам года состоялось награждение лучших тружеников полей. Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой.

Пресс-служба акима Туркестанской области