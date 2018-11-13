Сотрудники управления внутренней безопасности ДГД Шымкента провели досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса на территории города и покровительства должностными лицами департамента этого бизнеса, передает МИА «Казинформ».

«В рамках уголовного дела жители Шымкента Г. Конырбеков, А. Бегалиева и Л. Рахматуллина были признаны подозреваемыми. В ходе досудебного расследования установлено, что вышеуказанные лица в период 2015-2016 гг. путем подкупа уговорили В. Гейгер и Р. Игамбердиева взять вину на себя в организации незаконного игорного бизнеса, то есть последние незаконно были привлечены к уголовной ответственности, и осуждены вместо троих названных. В настоящее время, по итогам рассмотрения материала в суде подозреваемые Г. Конырбеков, А. Бегалиева и Л. Рахматуллина признаны виновными и осуждены. В свою очередь, приговоры судов в отношении В. Гейгер и Р. Игамбердиева отменены», — рассказали в пресс-службе ДГД.

В ведомстве добавили, что старший офицер Службы экономических расследований М. Аскарулы покровительствовал преступлениям и фальсифицировал доказательства по материалам уголовного дела. Он признал свою вину, с ним было заключено процессуальное соглашение. В итоге он был приговорен к 3 годам ограничения свободы.