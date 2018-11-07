В Ордабасинском районе запустилось производство по переработке пластиковых отходов.

Мощность проекта по переработке полиэтилентерефталатовых отходов (ПЭТ) и производству штапельного волокна составляет 50 тысяч тонн в год. Произведенная продукция будет экспортироваться в страны СНГ.

Инвестиционный проект, реализованный ТОО «Green technology industries» при сопровождении компании TURKISTAN INVEST, находится на территории индустриальной зоны «Бадам» Ордабасинского района Туркестанской области и занимает 4 га. Стоимость проекта – 5 млрд 985 млн тенге, создано 250 постоянных рабочих мест.

На сегодняшний день произведен запуск производства ПЭТ-хлопьев. А производство волокна запланировано на март 2019 года. Надо отметить, что при утилизации и переработке отходов в качестве сырья используются пластиковые отходы.

Переработка отходов является наиболее перспективным направлением инвестирования. Если некоторое время назад считалось, что это — «дело» будущего, то уже сегодня оно является актуальным производством не только в Казахстане или Центральной Азии, но и во всём мире.