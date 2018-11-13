Военнослужащие ПС КНБ РК срочной службы призыва «Осень — 2018» приняли присягу на верность Родине.

В Сарыагашском пограничном отряде, как и в других соединениях и частях Пограничной службы КНБ РК военнослужащие срочной службы, призыва «Осень — 2018» приняли Военную присягу.

В этот знаменательный для солдат и торжественный для войсковой части день, весь личный состав отряда выстроился на строевом плацу в парадной форме. Вышли на плац и приглашенные родители бойцов, ветераны Пограничной службы и войны-афганцы.

Командир части подполковник Бауыржан Абсаматов поздравил новоиспеченных солдат, пожелав им отличной службы, выучки и освоения пограничного мастерства.

Пресс-служба ПС КНБ РК