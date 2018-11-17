В Шымкенте ведет прием граждан по вопросам ЖКХ общественная приемная.

В целях обеспечения обратной связи уполномоченного органа с потребителями услуг жилищно-коммунального хозяйства Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по городу Шымкент приглашает принять в работе общественной приемной для граждан по проблемным вопросам коммунальной сферы.

Общественная приемная будет проводиться 20 ноября 2018 года с 15-00 часов до 17.00 по адресу: город Шымкент, проспект Тауке-хана 82, 2 этаж.

Приглашаются депутаты маслихатов, представители государственных органов, потребители и их общественные объединения, средства массовой информации и иные заинтересованные лица.