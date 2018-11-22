В Шымкенте снесли трубу бывшего промышленного гиганта — бывшего Свинцового завода.

Напомним, работы по сносу велись шесть дней. При этом использовался только механический способ. Сегодня утром заявили, что снос откладывают — мешает ветер.

Но после обеда работы возобновились. И в начале шести часов вечера 200 метровая башня все же рухнула. Журналисты, работавшие на объекте говорят, что никакого землетрясения в момент падения башни не ощущалось. Тем не менее, несколько жителей заявили, что стены их домов потрескались, а в одном из магазинов — витрины.

Однако насколько эта информация соответствует действительности, неизвестно — говорить на камеру люди отказались. А рухнувшую башню будут охранять — по всей территории в районе падения башни выставлено оцепление, чтобы туда не пробрались нелегальные добытчики металла, для которых несколько сотен тонн металлического каркаса башни представляют определенный интерес.

Трубы это все то, что осталось от Шымкентского свинцового завода. После банкротства на территории предприятия началось разворовывание того, что плохо лежало, в том числе и арматуры с основания высоких бетонных труб.

Люди, не опасаясь за свои жизни, спиливали арматуры с основания трубы и добывали цветной металл.