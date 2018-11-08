Антикоррупционная неделя в Туркестанской области установила немало фактов. К примеру, в Шымкенте зафиксированы посредники в транспортной сфере, сообщила пресс-служба Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции.

Как показывает результат тайного покупателя, водительские права категории «В» можно приобрести за 70 тысяч тенге. Срок оформления водительских прав всего три дня, рассказали «помогайки» комиссарам.

Желающим водить грузовик или автобус приходится ждать до 10 дней. К тому же стоимость услуг за каждую категорию будет выше на 50 тысяч тенге. Также были зафиксированы коррупционные риски в сферах образования и таможни.

В миграционном ЦОНе зафиксированы «помогайки», который обещали, не входя в здание за определенную сумму пройти все процедуры без участия основного лица.

Отрадно, что в области к борьбе с незаконным промыслом вместе с общественниками подключились местные власти. По итогам мониторинга глава региона провел совещание и поручил в регионе организовать месячник по анализу коррупционных рисков. Руководителям же правоохранительных органов поручил по выявленным фактам провести соответствующую работу.