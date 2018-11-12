Полицейские города Шымкент задержали подозреваемого, который за одну неделю совершил два грабежа.

В одной из улиц Каратауского района г. Шымкента днем неизвестный напал на женщину и сорвал с ее шеи золотую цепочку стоимостью в 100 тысяч тенге и скрылся с места происшествия.

Через несколько дней им было совершено аналогичное преступление, на этот раз он сорвал колье стоимостью около 160 тысяч тенге.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления полиции Каратауского района Департамента полиции города Шымкент подозреваемый был задержан.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 191 УК РК «Грабеж».

Пресс-служба Департамента полиции г. Шымкент