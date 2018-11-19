Посетители шымкентского зоопарка без злого умысла, но выращивают печень водоплавающих размеров, когда из нее уже можно готовить фуагра.

Это деликатес, который имеет давнее происхождение. Еще жители Древней Греции и Древнего Рима наслаждались вкусом этого блюда.

Печень откормленных гуся или утки, приготовленная по специальному рецепту. Для того, чтобы получить такую печень, птицу содержат в небольших клетках и кормят принудительно. Такое жестокое обращение с птицей объясняется тем, что при малой подвижности и большом количестве съеденной пищи птица начинает набирать в весе. Но больше всего растет печень. Тысячи посетителей, традиционно полагая, что живность в зоопарке нуждается в дополнительном питании, старательно подкармливают птиц и других животных. Самое распространенное лакомство, которым делятся с обитателями зоопарка дети — сладкие кукурузные палочки. Птицы их, конечно же, любят, поэтому едят столько, сколько бросают посетители. Как говорят работники зоопарка, эту сладость полюбили даже шакалы, про медведей вообще и говорить не стоит. Один из них за палочки может вам и сплясать. Но вот, что касается птиц, но здесь стоит о такой подкормке сказать отдельно.

Нина Ли, ветеринар Шымкентского зоопарка: «Лебедям обязательно нужно полноценное питание, мы их в зимний период кормим по определенному рациону. И это важно, так как посетители подкармливают, буквально закармливают птиц кукурузными палочками, которые содержат большое количество жира неизвестного происхождения. Они плохо влияют на печень и другие внутренние органы. Особенно страдает печень. Посетители выкармливают из наших водоплавающих фуагра. А на самом деле печень — это фильтр, который должен быть чистым и здоровым. Работники следят за порядком, объясняют, что кормить нельзя, но это людей не останавливает».

Фуагра сегодня — символ роскошной жизни – предел желаний и возможностей многих людей. Но для птиц из зоопарка сладкие кукурузные палочки смертельно опасны. Бывая в зоопарке, не кормите сами и не приучайте делать это детей. Посетителей тысячи, а птиц не так уж и много, и отказать себе в удовольствии они не могут.

Ирина Казорина