Специалисты МВД РК закончили проверку по инциденту, о котором рассказал казахстанский певец Серикбол Сайлаубек. Исполнитель выступил на тое, окруженный вооруженной охраной, передает NUR.KZ.

Как рассказал официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев, 17 ноября в одном из ресторанов Сарыагашского района Туркестанской области во время выступления артистов организаторами свадебного мероприятия для обеспечения порядка были привлечены сотрудники охранного агентства.

«В настоящее время в отношении данной охранной организации по факту нарушения сотрудниками порядка использования служебного оружия составлен административный протокол по части 1 статьи 484 КоАП.

Наряду с этим, в рамках Предпринимательского кодекса перед органами прокуратуры инициирована внеплановая проверка охранной организации на ее соответствие требованиям, предъявляемым законодательством в сфере охранной деятельности», — отметил Садубаев.