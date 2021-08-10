Стражи порядка остановили той.

В минувшую субботу участковые инспекторы Управления полиции Абайского района установили, что местный житель проводит во дворе своего дома торжество с большим скоплением людей, тем самым нарушая ограничения карантинного режима.

На проводы невесты собралось более 80 человек. Стражи порядка остановили той, провели разъяснительные беседы о недопустимости нарушений карантина и разогнали присутствующих. Собранные по данному факту материалы для принятия соответствующих мер в отношении организаторов проводов невесты направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля.