Полицейские Туркестанской области выявили очередной той с участием 150 человек.

В Арысском районе в ходе рейдовых отработок по выявлению нарушителей карантинного режима полицейские выявили очередную свадьбу с участием сотни гостей. Вечером в одном из заведений города Арысь мобильная группа остановила только начавшиеся той, на который пригласили около 150 человек.

Стражи порядка разъяснили организаторам торжества о недопустимости нарушения карантина, пришедших гостей распустили по домам.

В отношении устроителя тоя собрали материалы по ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для привлечения к административной ответственности.

Как отметили арысские полицейские, с введением карантинных требований на территории района значительно сократилось количество организаций и проведения свадебных торжеств.

Как известно, с начала эпидемии в каждой области введен карантинный режим и продолжается работа по надзору за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Особенно в летний период, когда набирают обороты проведение различных мероприятий таких, как свадьба, «кудалык», «беташар» и другие семейные торжества. Поэтому, главной задачей является недопущение распространения коронавирусной инфекции среди населения. Мобильные группы круглосуточно проводят рейдовые мероприятия по проверке увеселительных заведений и торговых точек.

Вместе с тем, стражи порядка напоминают о необходимости соблюдения общественного порядка и безопасности, а также будут усилены рейдовые отработки на предмет соблюдения ограничительных мер.

Полицейские Туркестанской области еще раз рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности для сохранности своего здоровья.