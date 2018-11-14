Московский поисковый отряд «Обелиск» ищет родственников солдат, погибших в Великую Отечественную войну, уроженцев Казахстана. Волонтёры не нашли их по довоенным адресам, передает Informburo.

«Мы хотим передать им документы и информацию о современном месте захоронения, – сказал командир отряда Михаил Поляков. – Родные бойцов редко уезжают из региона, в котором проживали до войны. Возможно, они и сегодня проживают на юге Казахстана».

Отряд ищет родных:

Арданбека Кайбаева (1912-1943) – красноармейца 492-го стрелкового полка 10-й армии, его призвали в Сарысуском районе Жамбылской области;

Белекина Дульбекова (1914-1943) – рядового 255-го стрелкового полка 10-й армии, его призвали в Чаяновском (ныне Байдибекском) районе Туркестанской области.

Всех, кто обладает информацией о родных погибших бойцов, просят обращаться по номеру: 8 (903) 089 75 79 или по электронному адресу: roza-fattahova@mail.ru.

Московский поисковый отряд «Обелиск» – это общественная организация. Цель отряда – увековечение и сохранение памяти павших в период контрнаступления под Москвой и наступательных операций советских войск в 1942-1943 годах.

Волонтёры занимаются поиском непогребённых останков советских военнослужащих на местах боёв, эксгумацией неизвестных воинских захоронений, установлением судеб пропавших без вести военнослужащих, поиском и информированием их родственников.