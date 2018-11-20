Впервые в Туркестане прошел сельскохозяйственный фестиваль «AGROFEST-2018». В мероприятии, прошедшем на площади «Есимхан», приняли участие ветераны отрасли, передовики производства, предприниматели, избранники народа и специалисты отрасли.

Аким области Жансеит Туймебаев поздравил специалистов отрасли с профессиональным праздником и остановился на достижениях региона.

«Объем валовой продукции сельского хозяйства в области достиг 475,6 млрд тенге. По данному показателю область заняла 2-е место в республике. Собрано рекордное количество – 2,8 млн тонн овощной и бахчевой продукции. Из них 500 тыс тонн экспортировано в Россию, Беларусь, Латвию, Германию и порядка 1 млн тонн продукции отправлено в северные регионы страны.

Кроме того, площадь интенсивных садов достигла 2 800 га. Отмечу, что 40% плодоовощной продукции и 73% винограда производится в Туркестанской области. По республике 77% построенных теплиц и 73% систем капельного орошения приходятся на нашу область. Регион впервые экспортировал 6,2 тыс. тонн мяса. Все эти показатели достигнуты благодаря вашему кропотливому труду», — сказал Ж.Туймебаев.

В этот день передовые труженики сферы сельского хозяйства от имени заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан — министра сельского хозяйства республики Умирзака Шукеева и акима области Жансеита Туймебаева были награждены медалями и специальными сертификатами. Лучших передовиков области наградили в 21 номинации, такой как «Лучший садовод», «Лучший производитель зерна», «Лучший хлопкороб» и т.д. В 16-ти номинациях назвали лучших в своем деле среди районов и городов.

Была организована выставка, где была представлена сельскохозяйственная продукция, племенные животные и передовая техника.

Организаторы фестиваля провели ярмарку сельскохозяйственной продукции, на которой реализовали 182 тонны экологически чистой и натуральной продукции по ценам ниже рыночных на 15-20%. Также для гостей приготовили 1 тонну плова и 1 тонну баурсаков.

На площади прошли спортивные состязания по 12-ти национальным видам спорта. Всем победителям спортивных состязаний были вручены ценные призы.

Пресс-служба акима Туркестанской области