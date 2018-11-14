История шымкентской Зеленой балки берет начало еще с 1915 года. Тогда в Чимкент только проложили железную дорогу и началось первое заселение. Дальше, как рассказывают местные старожилы, уже в сороковых годах, переселенцы из разных регионов бывшего СССР, после войны выходили на станции «Чимкент», ныне Шымкент и оставались здесь жить. Кто-то заселялся вблизи железной дороги легально, а кто-то нет.

«Балка вообще отдельная история, многие называют ее «Нахаловкой», так как нахальным образом здесь строили дома, и все это было вне закона. Сейчас мы имеем то, что имеем. Балка портит облик Шымкента, нужно район переделывать», — говорит Нартай Жанибеков, местный житель.

Мало кто знает, что ныне улица Кабанбая батыра, тоже была «Балкой», только спустя годы район застроили, но остались еще частные строения. Теперь это красивый район. А что касается Балки за железной дорогой, там ситуация сложнее. Местные жители разделились на не два, а на три берега, одни не хотят покидать свои дома, другие просят новое жилье, а некоторые вообще требуют значительную компенсацию и новое жилье, соответствующее квадратуре дома, где они сейчас проживают.

«Тут 21 дом — двухэтажный, их строила железная дорога. Остальное тут самострой. По второй и третьей Балке около 800 частных домов. Согласно указанию акима города, подготовлен проект детальной планировки, тут будет новый микрорайон. Здесь много незаконных построек и это сильно тормозит процесс. Дома будут выдаваться по системе возвращения сумм домовладельцу, а не как раньше было — по прописке выделяли. Допустим, будут выдавать дома по количеству квадратуры, а не по количеству комнат»,- пояснил Александр Малахов, заместитель акима Енбекшинского района.

Раньше на Балку съезжался разный люд практически со всего региона, купить тут можно было все. Как шутят местные старожилы, даже автомат. Балка сегодня в непонятном ожидании, микрорайон хотят снести и построить на месте современный микрорайон.

Как нам пояснили в архитектуре, готов уже и проект новой Балки. Район будет застроен современными жилыми комплексами. Осталось только работу начать. А задерживает тот факт, что у многих жителей района, нет документов на свои дома. Получается, живут они незаконно и придется свои дома им покидать.

Есть готовый проект. Будут многоэтажки, школы и сады. Район будет современный и удобный», — пояснил Нурлан Архабаев, заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства г. Шымкента.

Как сложится судьба шымкентской Зеленой балки пока неизвестно, но понятно одно, что с жителями придется найти общий язык, так как просто так покидать свои дома они просто так не собираются.

Шуддин Саидов