Жители Шымкента будут иметь ID-карту, которая позволит получать им определенные скидки на услуги.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Очень важный проект мы хотим внедрить. У каждого горожанина, который является жителем Шымкента, будет своя ID-карта, подтверждающая, что он житель города. Для обладателя этой карты проезд в общественном транспорте, парковка, библиотека, театр и другие виды услуг будут стоить дешевле, чем для приезжего», – сообщил Абдрахимов.

В качестве примера он пояснил, что для горожанина проезд в общественном транспорте условно будет стоить 70 тенге, тогда как для приезжих он будет дороже.

«Парковка для горожанина будет стоить 100 тенге, для приезжего — 200. Я считаю, что это справедливо. Через эту ID-карту шымкентского горожанина мы все цифровизируем», – добавил аким.

Кроме того, по его словам, совместно с арабскими коллегами в городе планируют установить 50 тысяч камер.