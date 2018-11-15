Житель Астаны получил штраф за не включенные фары в размере 7215 тенге. Когда он увидел информацию, которая зарегистрирована в реестре должников, то был сильно удивлен. Согласно документу, ПДД нарушил житель Шымкента 01.01.2018 года рождения, передает NUR.KZ.

Свою историю мужчина рассказал на портале Yvision.kz.

По его словам, он отправился в банк за новой картой, которую делает в этом банке впервые.

Однако стать обладателем новой карты мужчине так и не удалось, потому что из-за не оплаченного штрафа ему заблокировали счет.

Пытаясь выяснить, где и когда житель Астаны нарушил правила движения, он обнаружил довольно странный судебный приговор.

В нем было сказано, что житель Шымкента01.01.2018 года рождения не включил своевременно фары, за что и был оштрафован.

Однако в поле, где должен был быть написан ИИН нарушителя, оказался ИИН жителя Астаны.

Мужчина недоумевает, как в полиции могли составить такой документ, не проверив всю информацию.