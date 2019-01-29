В Шымкенте завершена серия отчетов районных акимов. Теперь чиновники размышляют над тем, как работать с обращениями, что потупили во время отчетов.

Одним из первых к реализации предложенных идей населения приступил аким Аль-Фарабийского района. Чаще всего жители просили райакимат решить вопрос с благоустройством дворов, модернизацией жилья и регулирования работы общественного транспорта.

Первые дома микрорайона Карасу были построены в 1990 году, последние – в 95-м. Сейчас дома нуждаются в ремонте – крыши протекают, инжененые коммуникации тоже доброго слова не стоят. Жители собрались на сход, чтобы обсудить, как проблему будут решать. Аким района, который пришел на встречу, вселил в жителей уверенность.

Программа модернизации жилья стартовала в Шымкенте в 2011 году. За это время только в Аль-фарабийском районе отремонтировали 53 многоэтажки. По словам специалистов, чтобы дом стал участником программы, необходимо согласие 100% жителей дома. При этом оно протоколируется и направляется в ГКП «Тургуни уй» Шымкента. Сейчас полностью готовы документы на модернизацию двух домов.

Большие планы у акимата и по ремонту дворов. Из 400 домов отремонтированы лишь половина. В этом году готова ПСД на 171 двор.

Габит Мауленкулов, аким района: Как только будут выделены средства из бюджета, то мы сразу приступим к благоустройству дворов. Кстати, глава города поручил ремонтировать дворы в рамках ГЧП.

Так как Аль-Фарабийский — самый центральный район города, особых вопросов с коммуникациями здесь нет. Единственная проблема – транспорт, который некачественно обслуживает населенные пункты, которые были присоединены к городу в 2015 году. Аким района не сомневается – в ближайшее время и этот вопрос будет решен.