Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в скотокрадстве на несколько миллионов тенге.

При проведении оперативно-профилактических мероприятий в рамках программы МВД РК по противодействию кражам чужого имущества на 2018-2020 гг. сотрудники криминальной полиции Сарыагашского РОП задержали скотокрадов, похитивших лошадей с вольных пастбищ.

Так, 20 января т.г. в ходе рейдовых мероприятий на одном из местных рынков оперативники Сарыагашского РОП заметили подозрительных молодых людей, продававших лошадей.

При проверке стражи порядка выяснили, что домашний скот оказался краденным и задержали подозреваемых. Ими оказались четверо жителей Мактааральского района, которых доставили в отдел полиции.

Полицейские установили, что скотокрады похитили 14 лошадей с вольных пастбищ Мактааральского района. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила более 6 миллионов тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемые арестованы. Изъятых в качестве вещественных доказательств краденных лошадей полицейские вернули законному владельцу. Полицейскими выясняется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений.

В свою очередь, в целях предупреждения скотокрадства в рамках трёхстороннего меморандума в Сарыагашском районе создали отряды общественных помощников (сарбазов), которые будут помогать участковым инспекторам полиции в охране правопорядка и пресечении краж скота.

Так, в г. Сарыагаше в торжественной обстановке с участием акимата в ряды сарбазов приняли 60 добровольных помощников, которым вручили форму и удостоверение общественных помощников. Сарбазы вместе с полицейскими будут патрулировать территории района в целях предупреждения краж скота, следить за общественным порядком и т.д.

Полицейские Туркестанской области напоминают жителям о необходимости быть внимательными к сохранности своего имущества. Не стоит оставлять домашний скот на пастбищах без присмотра, чем могут воспользоваться злоумышленники, а лучше нанять пастухов.

Необходимо укрепить хозяйственные постройки и дворы, где содержится скот, а также ставить на животных тавро и бирки.

«Если же вы стали жертвой или свидетелем подобных преступлений, то следует незамедлительно обращаться в полицию по номеру «102», — сообщает пресс -служба ДП Туркестанской области.

Жанар Есенбекова