Полицейские задержали барымтача, промышлявшего кражами крупно-рогатого скота на территории Шардаринского района Туркестанской области.

В Шардаринском районе в рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий по противодействию скотокрадству полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в серии краж скота с вольных пастбищ.

Так, в январе текущего года в Шардаринский отдел полиции обратился один из потерпевших и сообщил о том, что неизвестные лица похитили у него корову стоимостью 200 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража». С аналогичными заявлениями к полицейским обратились еще несколько жителей района, у которых также увели с подворий домашний скот.

Асхат Курманбаев, следователь Шардаринского РОВД: «Для раскрытия этих преступлений в отделе полиции создали оперативно-следственную группу из числа опытных сотрудников. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Шардаринского РОП задержали подозреваемого, местного жителя. Как выяснили полицейские, скотокрад похищал скот, пользуясь беспечностью сельчан, оставляющих животных без присмотра, а затем сбывал. Следствием установлена причастность задержанного к 6 фактам скотокрадства. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 1,5 миллиона тенге.

В настоящее время по факту кражи чужого имущества проводится досудебное расследование. Полицейскими проверяется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.

Шакир Омаров