По факту убийства супружеской пары в городе Шымкенте начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство).

Уголовное дело расследуется следственно-оперативной группой из числа опытных сотрудников полиции города.

Назначены необходимые экспертизы, на оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых лиц задействован весь личный состав Департамента полиции города Шымкента.

По делу назначен процессуальный прокурор и ход расследования держит на особом контроле.

Другие сведения в интересах следствия разглашению не подлежат, сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 февраля в Шымкенте в собственном доме была убита супружеская пара. Похороны состоятся завтра.